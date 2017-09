Laura Miller Y Nicolás Traut, cara a cara después del escándalo

El piloto automovilístico Nicolás Traut, ex marido de Laura Miller, casados por Civil en diciembre del 2016, fue detenido el martes 18 de abril, acusado de hackear cuentas del municipio de 25 de mayo, por la suma de 3.6 millones de pesos.

Luego de que la noticia cobrara estado público, llegó un gran escándalo mediático y tras ello, la ruptura del matrimonio, con divorcio incluido el 4 de julio.

Pero este jueves, a dos meses de la ruptura oficial de la pareja, en El Tratamiento, el programa de Fabián Doman, por Ciudad Magazine, la artista y su ex volvieron a verse cara a cara.

En medio de un clima de mucha tensión, ella le reprochó a él no haberla cuando Turrín habló mal de ella. "Vos sabés que las denuncias de violencia de género son verdad, y el juez falló a mi favor. Pero, sin embargo, no dijiste nada", le dijo.

"Estuve tres años con ella. A los tres meses de la relación ella vino a vivir a La Plata conmigo y ahí empezó la locura. Es una mujer macabra. Hacía escándalos, se desmayaba y está mal psicológicamente", había dicho Turrín en diálogo con un ciclo televisivo.

Más tarde,Traut le recriminó a Laura haber iniciado el proceso de divorcio mientras él estaba preso: "Un día me llevaron preso, volví y estaba solo en casa. Yo no me quería divorciar. Si yo hubiera salido, y ella hubiera estado en casa, hubiera sido mucho más fácil", disparó.

Luego, Doman se animó a la pregunta del millón: ¿Volverías con él?. "Él lo sabe", fue la misteriosa respuesta.

Luego, llegaron las disculpas de Traut: "Ella está muy herida por todo lo que pasó. Las cosas se pueden arreglar, eso es lo que yo digo. Le debía una explicación. Ella se merece que yo le pida disculpas". "Yo le acepto las disculpas", contestó Miller. ¿Será posible la reconciliación de la pareja? Todo puede suceder!

