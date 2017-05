Laura Miller rompió el silencio: "No había nada para que dude de alguien así"

Laura Miller habló de la detención de su marido Nicolás Traut , acusado de estafar al Municipio de 25 de Mayo por hackear cuentas junto a otras personas.





La cantante habló en "Arriba argentinos" del difícil momento que está atravesando y terminó a pura lágrima.





"No había nada para que dude de alguien así. Lo amaba por lo que era, no por lo que tenía. Me cayó la ficha cuando se lo llevaron", comentó.





"Estoy medicada las 24 horas, tuve un ataque de nervios de muy fuerte.Siento que no me voy a recuperar. Quiero saber lo que va a pasar", explicó.





El video.