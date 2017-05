El piloto automovilístico Nicolás Traut , marido de Laura Miller , fue detenido el martes acusado de hackear cuentas del municipio de 25 de mayo.





Junto a él fue detenido otra persona. Está acusado de robar 3.6 millones de pesos a 25 de mayo. En diciembre de 2016 la cantante pasó por el registro civil y dio el sí con Traut.





"Confío plenamente en la Justicia y seguramente todo esto sea un mal momento que pasará pronto", expresó Miller en un comunicado que compartió en Twitter.





"Sepan que no estoy involucrada judicialmente en este tema, ni imputada, ni absolutamente nada me involucra... No tenía ni tengo conocimiento de ningún tipo de cuestión delictiva", aclaró.