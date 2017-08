Las razones por las que Barby Silenzi seguirá llevando a Elena al "Bailando"

Silenzi participa del " El exparticipante del reality que transmitió América se mostró en contra de la exposición de su hija en "Showmatch", dondeparticipa del " Bailando 2017".





PrimiciasYa pudo dialogar con la mamá de Elena y explicó tres motivos por los que seguirá llevando a su hija a la pista más famosa.





"En primer lugar, Elena va al Bailando porque es mi hija. En segundo lugar, él muchas veces no pudo cuidarla. Y en tercer lugar, a ella le encanta ir porque ama a Marcelo, apenas llegamos me pide para ir a verlo", subrayó Silenzi.





"No veo ninguna mala exposición, él expuso su parte en Gran Hermano. Así que no puede decirr absolutamente nada. No hablé con él, esto lo decido yo sola, no hay nada que solucionar", amplió Barby, con firmeza. ¿Qué dirá Francisco?

















En los últimos días,, el campeón de "", emitió declaraciones públicas refiriéndose a su hija, fruto de la relación que mantuvo años atrás con la bailarina Barby Silenzi