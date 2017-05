Analía Franchín, la periodista de "Los Ángeles de la mañana", que la semana pasada había dicho que lo iba "a pensar". Una de las famosas que tentaron para sumarse a la pista más famosa es, la periodista de, que la semana pasada





Finalmente, este portal puede confirmar que Franchín no estará en el reality que conduce el Cabezón de Bolívar y ella mismo dio las razones: "No voy porque no termina de tentarme y estoy en un momento personal que priorizo otras cosas".





De esta manera, Analía seguirá abocada a las cuestiones personales que más le interesan, al menos en la actualidad. ¿Tendrá la chance en un futuro o el tren del Bailando pasa solo una vez?

El lunes próximo debutará en la pantalla deluna nueva edición del "", certamen que conduceen su programa "".