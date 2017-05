Las primeras imágenes del casamiento de Evelyn von Brocke

Los años pasaron y hoy en día la relación de la periodista con su ex es buena; tanto es así, que Evelyn es una de las panelistas de "Nosotros a la mañana", el programa de Doman por el Trece.





"Estoy casi hace dos años con Juan y me hizo la propuesta de casarnos. Me reí primero porque pensé que era un chiste pero después lo reconfirmó. Estoy muy feliz, muy contenta. Es un matrimonio moderno. Juan tiene 55 años y yo 49, es un matrimonio moderno con familias ensambladas y por ahora va a vivir cada uno en sus casas porque él vive con una de sus hijas y yo con mis dos hijos", comentó la periodista.





"Vamos a ser muy felices supongo. Esta nueva faceta que me toca en la vida me encanta y nunca me esperé y nunca me hubiera imaginado en la vida que se me volvía a dar la posibilidad de casarme", cerró la ex de Doman.