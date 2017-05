Las primeras fotos de Oriana Junco en prisión junto a sus compañeras

La semana pasada, Oriana Junto terminó presa tras una fuerte discusión con una amiga en un restaurante.

Un policía intentó intervenir en la pelea, pero no consiguió otra cosa que un golpe de la transexual. El oficial procedió a detenerla.

En principio quedó detenida en la Comisaría 17. Más tarde la trasladaron a la fiscalía de Tribunales, donde por decisión del juez Manuel de Campos, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 9, se ordenó que quede detenida en el Penal de Ezeiza.

Oriana 2





Junco tiene dos causas en su contra, que frenan su pronta excarcelación. Por un lado, una denuncia por agresión por parte de una bailarina, Lucrecia Verónica Ceballos. Según trascendió, la muchacha se habría puesto de novia con un pretendiente suyo. Oriana decidió enfrentar a la bailarina. Fue hasta su propiedad, le tocó el timbre y dijo que era de un delivery. La mujer bajó, y al abrir la puerta del edificio habría sido golpeada.

Además, un trabajador sexual acusó a la transexual de haberlo amenazado con un cuchillo: "Me llamó por una publicidad. Me dijo que se llamaba Juan, no especificó que era ella. Yo la atendí como a cualquier cliente -contó el hombre-. Llegué a las dos de la tarde y estuvimos hasta las ocho. Cuando le quise cobrar, enloqueció. Agarró un cuchillo. No me dejaba vestir. Me sacó el celular. Fue horrible lo que viví. Intentó matarme: me apuñaló en la costilla, me cortó la mano y la cara".

Los antecedentes de la relacionista pública no son los mejores y complican su situación judicial. Resta por conocerse hasta cuándo Oriana permanecerá tras las rejas.

Fotos: Eduardo Salim Sad y Adriana Acosta

