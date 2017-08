Las "preguntas" de Agustina KÃ¤mpfer a su bebÃ© en camino

Agustina Kämpfer vive con mucha felicidad su primer embarazo y es acertado decir que la pelirroja se encuentra en el mejor momento de su vida, esperando que la cigüeña le traiga al pequeño Juan.

Pero además de la inmensa felicidad de Agus, a medida que Juan se acerca, crecen algunos interrogantes que la periodista, le plantea en forma retórica al bebé que habita en su vientre.

De esta manera, con una tierna foto que compartió a través de las redes sociales, la panelista de Cortá por Lozano mostró su pancita de 25 semanas y el tierno mensaje que escribió pensando en Juan.

"Contame, ¿cómo es ahí? ¿Te gusta, es tibio, te aburrís a veces? ¿Se escucha bien cuando te canto, cuanto toco la armónica para vos?

¿Te confundo cuando me angustio sin saber por qué? ¿Entendés bien cuando te explico que no tiene nada que ver con vos? ¿Te divertís pateando a las 4 AM, porque sabés que no me enojo... dándome la nuca en las ecos?

¿Necesitás más golosinas, más chocolatada, algo en especial? Contame, ¿cómo es ahí? Acá todo es mucho mejor desde que estás conmigo. #25semanas".

Mirá!