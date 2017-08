Las fotos filtradas de Barbie Vélez con su hermanastro que volvieron a encender los rumores

Mientras Barbie Vélez se empeña en negar un supuesto romance entre ella y Lucas Rodríguez, el hijo de Fabián Rodríguez, aparecieron imágenes que vuelven a encender la llama que recién comenzaba a apagarse, cuando se la vinculó a la actriz con el productor, actor y modelo, Luciano Vitori.

Las fotos filtradas en las redes sociales, captan a los jóvenes compartiendo un almuerzo el miércoles al mediodía. Además, durante el encuentro, no faltaron algunos gestos cariñosos entre ambos.

Días atrás, de visita en el programa de Susana Giménez, Barbie le reconoció a la platinada que estaba enamorada y dio algunos indicios sobre la identidad del afortunado.

"Es algo muy reciente. Él es empleado, yo trabajo y me mantengo, soy independiente. El amor es así, uno no elige de quién enamorarse. No lo veía con estos ojos hasta que me di cuenta y acá estamos: enamorada en serio por primera vez. Me doy cuenta de eso porque se confía en la otra persona. Estoy enamorada y me doy cuenta de que es amor", decía ante la diva le pasado lunes.

Sin embargo, cuando ya se descartaba el romance entre Barbie y Lucas, todas las miradas se dirigieron hacia Vitori. Hoy, jueves, la atención viró nuevamente hacia Lucas Rodríguez, a raíz de las fotos que ilustran esta nota.

Pregunta: ¡¿No estará saliendo con los dos?!

Embed [PRIMICIA] Barbie Vélez y su hermanastro, Lucas Rodríguez, comieron juntos ayer al mediodía en un conocido restaurante de San Isidro. pic.twitter.com/Z0qCAhWQpp — elmascarado (@prensatvabierta) 24 de agosto de 2017