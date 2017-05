Lali Espósito, mano a mano con Polino: "Con Santiago fue amor a primera vista"

Lali Espósito charló de todo en un mano a mano con Marcelo Polino este domingo en "Ponele la Firma", donde se refirió a su carrera artística, su vida familiar, el noviazgo y también a la actualidad que se vive en Argentina. charló de todo en un mano a mano coneste domingo endonde se refirió a su carrera artística, su vida familiar, el noviazgo y también a la actualidad que se vive en Argentina.





Respecto de su carrera artística, Lali dio la primicia a #LPF de que hará un "show muy grande" a fin de año en Buenos Aires. También adelantó que su próximo corte musical se llamará "Sin enamorarnos" y que viajó a Miami de cara a su futuro trabajo discográfico. " Quería mezclar la musica que hago con el sonido latino".





"No soy una persona nerviosa, voy al frente", expresó para definir su personalidad. Y agregó "No tengo problemas en mostrarme como soy."No hago terapia. Debería. Me analizo mucho yo, que no es la verdad porque uno a veces se miente", expresó.





LA FAMA





"¿Quien es ella? Yo me relajo. Solo me hace 'ruidito' el 'Inventar' de los medios. En mi separación con Mariano Martínez, se armaron cuentos que nada que ver. Siempre me quedé bastante callada y así será en mi vida privada".





SU NOVIAZGO CON SANTIAGO MOCORREA

"Me gusta todo. Es sencillo, inteligente, me enamora mucho. Lo conocí hace muchos años en un show de Ricky Martin porque él era productor del evento. Años después quedé soltera y él también. Fue amor a primera vista. Me encanta estar de novia, enamorarme. En mi familia lo adoran" La cantante, por otro lado, descartó la posibilidad de casarse en este tiempo: "Soy cero 'Susanita'"





BAILANDO 2017





"Siempre me llaman el 'Chato' Parada o Marcelo Tinelli para bailar o ir al jurado, pero por tiempos no puedo meterme con algo de tanta continuidad. Este año voy a hacer la apertura grabada. Esa va a ser mi humilde participación".





LALI VA DE COMPRAS Y ORDENA LA CASA





"La gente es muy amorosa conmigo. Naturalmente me quieren. Voy al supermercado y hablo con la señora de lo cara que esta la leche, como corresponde. Yo se lo que quiero comer y comparar, por eso voy. También ordeno mi casa"





SU CARRERA COMO ACTRIZ





"Voy a hacer película a mitad de año. Trata de una chica acusada de matar a su mejor amiga. Va a romper todo el cine, ojalá. Y también una minisierie de Sandro No puedo hacer una tira diaria porque no me dan los tiempos".





EL BULLYING

LA JUSTICIA EN ARGENTINA Y EL 2X1 A MILITARES

"Estoy anodadada. Claramente no funciona la Justicia. Uno mata a cualquiera y no pasa nada. La gente está sufriendo por estar acá, Hay una pérdida de interés por el vivir que me parece preocupante, sobre todo en los jóvenes (en alusión a los casos de 'La Ballena Azul'",





LA GRIETA POLÍTICA





"Estoy informada. Yo estoy tirada en medio de la grieta y desganada con el tema. Estoy desencantada. No mezclo mi trabajo con lo político Yo tengo para dar mis canciones. Estamos acostumbrados a la mentira, al choreo y a las dos semanas nos olvidamos"









Repasá la carrera artística de Lali Espósito en este informe de "Ponele La Firma"

