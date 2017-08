Lali Espósito habló sobre su novio: "Santiago me sanó"

Luego de generar mucha expectativa, Lali Espósito por fin lanzó su nuevo tema, "Una Na". El single que formará parte de su tercer disco de estudio, el sucesor de Soy.

Este viernes, en diálogo con Infama, la artista se refirió a la canción y manifestó increíbles declaraciones hacia su novio Santiago Mocorrea, a quien la morocha le habría dedicado el tema.

"Es una canción muy amorosa que habla de cuando un corazón se sana, de cuando uno está en armonía y cuando está en un buen momento. Y ese amor que te puede dar el otro y que te mejora, y todo se pone más colorido. Y por supuesto que tiene que ver mi novio, obvio", arrancó a contar.

Luego, contestó si la canción había sido escrita para Santiago: "En realidad, en mi caso, escribí esta canción queriendo hacerla con ese perfil, que transmita alegría, que no tenga sólo baile sino que su letra tengo su contenido amoroso, entre tantas canciones que hablan, quizás, solamente de sexo o de cosas que también están buenas hablar. Tenía ganas de sacar esta canción que habla del amor, de la buena onda y que no es sólo un amor a una pareja, sino que es el amor al prójimo, al otro. Y obviamente, tiene que ver mi novio".

Más tarde, llegó la pregunta fundamental:: "¿En qué te sanó Santiago?". "Uy... Yo no estaba muy bien con el corazón, estaba como vapuleada. Pero está bueno porque creo que uno aprende de esas cosas también. Yo soy una persona que me gusta mucho la armonía, me gusta la buena onda y estar bien. Y cuando no me encontré así, que me ha pasado y no tengo ni que explicarlo, es un lugar en el que no me reconozco, es un lugar que no es bonito para nada y no sé cómo reaccionar a esos estados". Y agregó: "Santi es un puro y un bueno total que obviamente me sanó".

