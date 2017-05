Lali Espósito habló de su novio: "Estoy con un hombre muy hombre"

Lali Espósito pasó este viernes por Morfi, todos a la mesa... y luego del unplugged en el ciclo de Gerardo Rozín y Zaira Nara, respondió todas las preguntan del conductor. El tema elegido por la cantante fue Boomerang y, por supuesto, el animador relacionó el significado de la letra de la canción con la ruptura de la morocha con Mariano Martínez.

"¡Qué manera sofisticada de decir 'cómo te va a volver la que me estás tirando'", tiró Rozín.

Lali no se quedó atrás: "Era la idea. ¡Llega el mensaje! Estoy convencidísima de que todo vuelve. Uno tiene que obrar bien en la vida. Uno tiene sus cosas, pero el problema es obrar con maldad. Eso te vuelve en algo. Lo que veo en aquellas personas es que no son felices y eso es una manera de que te vuelva. Con cara de tujes e inventándose la felicidad. La gente mala onda es mala onda y es mala onda con él mismo".

Luego, habló de su novio, Santiago Mocorrea: "Me enamoré rápido porque conocí a una persona muy rara de conocer. Conocí...¡a una buena persona! Hoy estoy afilada. Conocí a una persona muy linda, a hombre muy hombre. Eso no pasa todo el tiempo. Y me enamoré sin esfuerzo, sin buscarlo, porque no quería enamorarme. Estaba bien soltera y él también. Entonces, esos encuentros son mágicos porque ninguno de los dos lo esperaba".

"¿Qué quiere decir que es "muy hombre"?", quiso saber el animador. Nuevamente, la artista sorprendió con la respuesta: "Muy hombre en todos los sentidos. Es seguro de sí mismo. La seguridad es saber que sos el hombre para esa mujer por más que esa mujer, como en mi caso, tenga mucha exposición y que parezca que hay gente que quiere conquistarla todo tiempo, como pasa con la gente conocida".

"Para mí, suma que no sea celoso, sin duda. Puedo vivir tranquila. Cuando me descubro celosa, no me gusta. Es un lugar rarísimo. Los celos son un lugar de inseguridad. Todos somos un poco inseguros pero hay que manejarlo porque... tampoco hay que cagarle la vida al otro", tiró Lali.

