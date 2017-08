Lali aclara la situación que vivió en el programa de Susana con los hijos de María Eugenia Vidal

Lali Espósito fue una de las invitadas estelares del último domingo en el programa de Susana Giménez. La joven cantó su tema "Una na" y luego mantuvo una charla plagada de "perlitas" con la gran diva.

"Estás más linda que nunca", le dijo al comenzar la charla Susana a Lali, que de inmediato le respondió: "El amor hace bien".

"El amor nos hace mejores", agregó la cantante y detalló que desde hace siete meses está de novia con el productor Santiago Mocorrea, a quien conoció cuando la joven recién estaba comenzando su carrera musical.

Lo cierto es que antes en el ciclo de Giménez estuvo María Eugenia Vidal, quien fue acompañada por sus hijos aunque no estuvieron frente a las cámaras.

Según se dijo, María José y Camila querían sacarse una foto con la estrella pop y que Lali no aceptaba para no quedar vinculada a ningún partido político en cara a las próximas elecciones.

Las jóvenes se acercaron antes que la bella cantante salga al aire para tomarse una foto y en dos oportunidades Lali les dijo que después. Finalmente, Espósito cumplió y una vez que terminó su participación se sacó la ansiada foto con las hijas de la Gobernadora de Buenos Aires.

"Nada que ver lo que dijeron por ahí. No sé quién tiene esa mala leche. Me pidieron foto y estaba por salir justo a cantar y por ende les pidieron que me banquen un segundo y acto seguido me saqué la foto con las hijas de María Eugenia Vidal que por cierto me cae bárbaro", señaló Lali Espósito en diálogo con PrimiciasYa.com.

Y agregó: "Son ganas de crear conflicto donde no hay. La situación más común es que si piden una foto justo en escenario antes de salir, gente de la producción les pide que esperen un ratito y después claro me saco la foto con gusto. Siempre es así".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino