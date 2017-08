Laje le respondió al Indio Solari: "Es muy inteligente y va a las discusiones vacías que no tienen sentido"

Parque Leloir, el Indio Solari hizo fuertes declaraciones esta noche en FM La Patriada donde se refirió, entre otros aspectos, a las críticas que le hicieron por el multitudinario show de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en Olavarría, en el cual fallecieron dos personas. En una entrevista grabada desde su casa enelhizo fuertes declaraciones esta noche endonde se refirió, entre otros aspectos, a las críticas que le hicieron por el multitudinario show de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en Olavarría, en el cual fallecieron dos personas.





"Momentáneamente no puedo convocar a nadie porque si alguien se llega a torcer un tobillo me van a dar cadena perpetua", dijo Solari. Añadió: "Ahora están deseando que el juez encuentre algo".





"Quieren dar la primicia y tiran cualquier cosa, es la escuela de Chiche Gelblung: 'que la verdad no te arruine la noticia'. Me dolió que hayan dicho que había una nena de cinco años. Hay una necesidad de enturbiar el asunto: macanear con los muertos ya está mal, pero cuando metés a una criatura es de mala leche". Y también mencionó al periodista Antonio Laje. Criticó la difusión inicial de la noticia de la agencia Télam que informó que había 7 muertos:Y también mencionó al periodista Antonio Laje.





Embed



"Estoy como la mayoría de la gente, a veces bien y otras mal, no ha sido un año bueno para mi evidentemente, por cosas que son de orden público y otras privadas. Me he sentido avasallado por cierto rencor que no sabía que existía", dijo al comienzo del reportaje con el periodista y su amigo Marcelo Figueras, conductor del programa radial Big Bang.





El ex Redonditos de Ricota afirmó en otro tramo que "el parkinson está controlado" y que tuvo una hernia "por un esfuerzo" que hizo, por el cual está tratando de recuperarse. Agregó: "Sigo remando como puedo porque el Parkinson lo tengo".





indio solari.jpg







"Estoy bien, ocupado, haciendo el disco, el libro y estamos pensando en una banda paralela que vamos a hacer. Hago canciones todo el tiempo y para la nueva banda que aún no le pusimos nombre", sostuvo.





"La popularidad uno no la ha elegido pero yo la recibí como una bendición. Cuando tenés mi edad quedan en pie pocos amigos. Cada uno tiene los amigos que quiere tener", cerró.





Solari, Laje le respondió al cantante en "Buenos Días América": "Si querés gastarte 40 o 50 mil dólares por un vuelo privado para ir a Nueva York lo podés hacer tranquilamente, tenés los medios para hacerlo, hiciste fortuna con tu trabajo, podés hacer lo que quieras. Jamás dije que fuiste a Nueva York en un vuelo privado. Si lo hubiera dicho y está mal, pido disculpas, pero no es el centro de la discusión. Me parece que el Indio toma lo que le sirve para salir del debate", expresó Antonio. Esta mañana, luego de la entrevista dele respondió al cantante enexpresó

"El debate no es si va o vive en Nueva York, está bárbaro, es su trabajo, no es ese el debate. Ni tampoco si te fuiste en avión privado o no, son detalles. Yo no lo dije. El debate es que no diste pelota a la gente que quedó herida, que se murió en el recital aplastada, la falta de controles que deberá determinar la Justicia. El debate o la discusión es que no te ocupaste de absolutamente de nada de lo que pasó después. Es muy inteligente Solari y va a las discusiones vacías que no tienen sentido porque el debate no está ahí", argumentó el periodista.





"Para toda la gente que lo sigue porque tiene muchísima influencia, el debate es este hermano: por qué no te pusiste a la cabeza lo que había que ponerse, con todo lo que representas en la gente y con tanta trayectoria. El resto es una estupidez", indicó.





El video con la palabra de Laje.