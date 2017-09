La viuda de Yospe amenazada: "Recibí 'advertencias' por parte de Natacha y Ulises Jaitt"

La semana pasada, en algunos programas de televisión, Nori Kriegshaber, la viuda de Adrián Yospe, contó los episodios de violencia que sufrió por parte de Natacha Jaitt.

En Confrontados, Nori habló de la tempestuosa relación que tuvo Jaitt con su ex. Además, abrió la puerta para pensar que el pequeño Valentino está en el peor lugar posible.

Y recordó que: ''Viví situaciones violentas con Natacha, en el 2014 me golpeó a mí y a la madre de Adrián que tiene 80 años. Yo hice la denuncia pero todo quedó en la nada''.

''Él se enferma en 2010, Adrián era muy bueno. Yo viví con su hijo. Él tenía la tenencia porque según el expediente había apología de la prostitución y ella tenía un régimen de visitas'', agregó.

Luego, recordó que: ''Cuando él estaba enfermo, ella estaba en los canales diciendo que Yospe la había golpeado y era mentira porque estaba internado''.

''Adrián le tenía miedo a ella, cuando el golpeado es el hombre se te ríen y lo toman de mentiroso'', recordó. "Dijo un montón de mentiras y eso a mí me hizo muy mal y fue ahí cuando ella empezó a agredirme en televisión", aseguró.

''La última vez que vi a Valentino fue cuando fui a su casa a llevar unas cosas y cuando lo vi al nene entré y ella entró de sorpresa y me golpeó de atrás y después golpeó a la madre de Adrián cuando descubre que el nene no vivía en la casa de Natacha. Valentino estaba presente cuando Jaitt nos golpeó", recordó. Además, remarcó que Natacha Jaitt "es una persona peligrosa. Está en un entorno feo. Gracias a Dios no me la encuentro''.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Nori aseguró ahora que recibió amenazas tras haber estado en televisión para que no siga hablando del tema: "El tema lo trato desde mi vivencia con Adrián pero fui 'advertida' de que no siga hablando. Hasta llamaron al padre de Adrián para que se calle el hermano, Mariano Yospe. Las amenazas fueron por parte de Natacha, Ulises y sus abogados".

"El abogado de ellos (Andrés Rabinovich) puso en Twitter que nos iba a hacer denuncia cuando la víctima de insultos y golpes fui yo", indicó Kriegshaber.

Lo cierto es que Nori, quien está por estrenar en septiembre la obra "Puta madre, otra vez no me enamoré" escrita y dirigida por Ana Franco, tomó la decisión de poner seguridad propia para "estar protegida" ante cualquier hecho que suceda. "Tengo alarmas, seguridad y protección legal", remarcó.

Cabe destacar que Natacha y Yospe, además de primos fueron pareja durante unos años y tuvieron a Valentino, y luego se divorciaron con escándalo y denuncias.

