En charla con este medio, el cantante manifestó al respecto: "Ya estoy preparado. Mariana me enseña todos los días a bailar. Todos los ritmos. Quiero entrar para cumplir el sueño que tengo que es el de poder tener mi casa propia. No soy millonario como varios de la movida".

Nada deNilo logró. ¡Fue el Dipy , papá! El cantante de la movida tropical, en pareja con Mariana Diarco, inició una cruzada hace unos meses para quelo llame para la versión 2017 de

Y agregó: "Ojalá entre para todas las personas que se identifican conmigo en las redes sociales encuentren en el programa a un tipo como ellos. Que tiene una familia y que tiene que pagar la luz, el gas y todos los servicios como cualquier persona que viven el día a día como yo. Yo muestro lo que soy realmente. No muestro ni plata (que no tengo) ni lujos. En mis redes me muestro con Mariana y la vida de una familia común y corriente como la de cualquier familia del país".

Pero esta semana metió un hitazo que conmovió a Marcelo Tinelli: el Dipy grabó una versión de "Despacito".

Embed MARCELITO @marianadiarcook @marcelotinelli @elchatoprada @hoppefede Una publicación compartida de Al Q Bardea Lo Bloqueo,corta!! (@eldipyok) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 8:55 PDT





El video llegó hasta el propio Tinelli quien se manifestó en su cuenta de Twitter por una nota de TN Show y confirmó que está analizando seriamente la posibilidad de una convocatoria: