La verdad de por qué Eugenia Ritó no entra al "Bailando 2017"

Según los datos que maneja este medio en exclusiva, la convocatoria de la vedettte nunca se terminó de cumplir de manera efectiva.





El tema del tratamiento fue fundamental. Pero lo concreto es que Ritó nunca tuvo una propuesta formal desde la producción de " ShowMatch ". Sin embargo, su nombre sonó con fuerza desde todos los medios.





Si bien la producción del ciclo mantiene una gran relación con Ritó, no la terminaron de convocar por el tema de su tratamiento para no interferir en su recuperación para que pueda terminarlo de manera correcta y que durante el certamen no vuelva a tener una recaida con lo que el show genera.





Lo cierto es que María Eugenia, que ya formó parte del programa, nunca tuvo sobre la mesa la propuesta concreta pero sí estaba instalado el rumor fuerte de que la iban a llamar.

Desde la tarde del viernes comenzó a circular que María Eugenia Ritó fue bajada a último momento de la nómina de famosos del " Bailando 2017" por precaución de la producción del ciclo ante su tratamiento médico.