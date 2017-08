La verdad sobre la relación sentimental de Luli Salazar y Martín Redrado

Hace unos meses, Luciana Salazar y Martín Redrado se separaron presuntamente por su decisión de ser mamá a través de un vientre subrogrado y desde entonces no volvieron a mostrarse juntos.





Pero este fin de semana, fueron vistos en el Palacio Duhau, como una pareja, aunque llegaron por separad. En el coqueto sitio porteño, ambos tomaron el té y compartieron la tarde del domingo.





Los trascendidos aseguran que Luli estaba camuflada, casi irreconocible y Redrado estaba vestido de sport, con un look más relajado. Además, dicen que ella probó varios platos dulces como parte de la merienda, como para desmentir a quienes dicen que no come.





Ante los trascendidos, PrimiciasYa pudo chequear con una fuente muy cercana al economista que siguen separados y que no habrá reconciliación ya que este es un momento exclusivamente para que Luciana disfrute de la decisión de ser madre soltera.





Asimismo, informaron a este medio que Redrado continúa ayudando a la actriz y vedette con sus trámites en los Estados Unidos, pero no más que eso.





¿Se darán una nueva oportunidad?