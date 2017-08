La verdad sobre la disputa entre Susana y Tinelli por Luciana Salazar

Pampita Ardohain y Pico Mónaco se tomaran unos días de vacaciones en Miami para descansar y disfrutar del romance a pleno.

El lugar de la modelo en el Bailando quedará vacío por algunos días, motivo por el cuál Marcelo Tinelli y su producción empezaron a pensar en varias opciones para el reemplazo. Uno de los nombres que está resonando fuerte es el de la rubia más buscada en la actualidad.

Según trascendió en Ideas del Sur tentaron a Luciana Salazar para que se siente por primera vez junto a Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel de Brito.

Pero esto desató una interna entre las producciones del programa de Marcelo y Susana, ya que la diva había confirmado hace unos días que Luli irá a su programa muy pronto.

PrimiciasYa.com se comunicó con El Chato Prada, uno de los productores de ShowMatch, quien aclaró: "Hablamos con Luciana para que reemplace a Pampita pero me dijo que está en el exterior, que no puede. Y nosotros tenemos que grabar este miércoles y aún no tenemos el nombre de quién ocupe ese lugar. Hay varias opciones pero nada confirmado".

Y desde la producción de Susana Giménez, informaron: "Por ahora Luciana no estará porque no se encuentra en el país. Vendrá al programa dentro de dos domingos".

Recordemos que ella está en el centro de la escena desde que se conoció la noticia de que será mamá mediante el método del vientre subrogado. Fue el pasado 29 de marzo cuando el embrión fue transferido con éxito al útero de la madre subrogada.

Fin de la polémica.