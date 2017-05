La verdad sobre el estado de salud de Claudia Fernández

La semana pasada, Claudia Fernández estuvo en un ciclo uruguayo donde se animó a referirse a un aspecto poco conocido de su vida, como la fibromialgia que le diagnosticaron cuatro años atrás.





Se trata de un trastorno de origen desconocido que causa dolores musculares en todo el cuerpo y mucho cansancio. "Lo llevo muy bien con una medicación diaria leve y mucho ejercicio", comentó. Sin embargo, también reconoció que hay días "de más puje en los que no me quiero levantar de la cama". "A mi edad el médico me dijo que no me podía medicar como debería. Probé con unas pastillas pero me levantaba con mucha angustia. Tenía una sensación fea. Prefería el dolor", relató.





PrimiciasYa puede confirmar los detalles sobre el estado de salud de la exvedette y conductora uruguaya. Si bien Fernández está incómoda con esta enfermedad, por el momento no la sufre. Lejos está de ser un drama, debido a todos los medicamentos y actividades que hace para combatirla.





"Está en su mejor momento", le contaron fuentes cercanas a Claudia a este medio. La animadora disfruta de sus dos hijos, Mía y Renzo, y de la extensa rutina laboral que tiene en Uruguay, su país natal. Los problemas de salud pasaron a ser un detalle.

