La verdad del insulto que se filtró al aire en el programa de Susana Giménez

Anoche, en Susana Giménez, Fátima Florez realizó una divertida imitación a Charlotte Caniggia, que hizo reír a todos.

Pero cuando abandonó el estudio, se escuchó un fuerte insulto: "De nada, la conch... de tu madre". Lo que no pasó inadvertido y traspasó la pantalla.

A través de las redes sociales, Fátima se mostró muy apenada con el insulto: "Estoy muy dolida", señaló.

Embed ESTOY MUY DOLIDA!!!!! — Fatima Florez (@fatimaflorez) 3 de julio de 2017





Lo cierto es que el responsable de este improperio fue nada más y manda menos que uno de los Susanos, Marcelo Bezina, y no uno de los productores de la diva como se dijo en un primer momento.

PrimiciasYa.com se comunicó con "Marcelito", el asistente que acompaña hace 13 años a Giménez, quien explicó: "Cuando la acompañé a Fátima para salir del estudio, me llevé puesto un retorno y me caí. Alguien me ayudo a levantarme y dije eso por la bronca que tenía en ese momento por lo que me había ocurrido. El insulto no fue para Fátima".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

Embed