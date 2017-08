"La Tota" Santillán recibió el alta y denunció un complot en su contra

Luego de ser detenido por hurto y enviado a una clínica de salud mental en la que presuntamente se recuperó de sus dolencias, Daniel Santiillán fue dado de alta del mencionado nosocomio y este sábado dialogó con un ciclo radial en el que disparó polémicas declaraciones. Además, advirtió que "Voy a empezar una nueva vida".

"Me dejaron salir ayer para no quedar todo el fin de semana largo adentro. Ya no tengo que volver. Voy a empezar una nueva vida. Podría haber terminado en silla de ruedas", contó en diálogo con el ciclo radial "Bien Arriba".

Con respecto a Luego a la medida perimetral en su contra por parte de su ex, Fernanda Vives, la Tota dijo que se trataba de un complot con Sol Fiasche, y su ex mucama.

"Recibí muchos acosos telefónicos. ¿Qué casualidad que la abogada que representa a Fernanda Vives es la misma que representa a la pareja de mi ex? Todo esto está armado. No sé por qué. La plata mueve el mundo. Me mandaron mensajes patoteros a cualquier hora", concluyó y comenzó a llorar muy angustiado.

