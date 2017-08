La Tota Santillán: "Quiero tener la oportunidad de ser padre de mis hijas"

Santillán explicó que el episodio que padeció hace unas semanas no se trató de un ataque de pánico o esquizofrenia, como se dijo en un principio, sino que se trata (según él) de un caso de stress que viene padeciendo hace más de un año.





También explicó que jamás intentó robar en el local de Vicente López dónde lo arrestaron sino que "yo me ofrecí a pagar al día siguiente, al principio aceptaron pero luego apareció la policía". No me avergüenza haber tenido las esposas porque yo nunca robé, siempre trabajé"





El otro tema que "Tota" Santilán trató fue sobre el departamento del que lo obligan a irse. "Yo tengo todo pago ahí" y contó que lo quieren echar de ahí ilegalmente.



"Lo único que imagino ahora es estar con mis hijas. Quiero tener la oportunidad de ser su padre", dijo visiblemente emocionado.





Mirá el video!

Embed











aprovechó una salida de la clínica en la que se encuentra internado para contar su verdad en, el programa deque este martes fue conducido por