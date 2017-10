La sutil estrategia en redes de Shakira y Piqué para negar su crisis matrimonial

Es tan irreal lo que me hace extrañarte así cuando no estás". Así, cantando su canción Amarillo en un descanso durante los ensayos de su nuevo tour, ha sido la especial manera con la que Shakira ha querido zanjar de una vez por todas los rumores sobre la supuesta crisis de su matrimonio con Gerard Piqué.

En un vídeo que la colombiana ha colgado hoy en su cuenta de Instagram, la cantante se sirve de solo una guitarra y de su voz para declarar sus sentimientos actuales hacia Piqué, al que ya dedicó otra canción de su disco El Dorado llamada Me enamoré y en cuyo vídeo llegó a participar el futbolista.

Pero que mientras aquel éxito del verano tenía una letra de sexualidad bastante explícita, en esta las palabras de Shakira se centran exclusivamente en el ámbito más romántico de la relación, que pese a lo que muchos medios internacionales están diciendo, sigue tan fuerte como el primer día.

Al menos eso es lo que dan a entender la elección de interpretar estos versos de un tema que no es ni de lejos el más conocido del repertorio de la artista. Vamos, que no se trata de una estrategia promocional para vender entradas, sino de una confirmación en público de que las cosas en su casa siguen igual pese a los rumores.

"Lo que me hace idolatrarte así, es todo tú. Estoy perdida, vivo anclada casi como un pájaro a su cielo azul. T'estimo", le canta en catalán. "Amarillo, me tienes en los bolsillos. Morado, ya me olvidé del pasado En rojo, porque me sangran los ojos de llorarte cuando no estás a mi lado. Celeste, cuésteme lo que me cueste. Dorado, porque no pienso perderte. Tu amor es un arco iris de colores. Y me muero por tenerte"

Claro que este gesto no serviría de nada sin la respuesta del otro implicado en la relación. Y no ha tardado mucho en darla. Piqué, que se encuentra reunido con la selección española de fútbol para preparar un partido contra la selección de Albania, ha compartido este vídeo en su cuenta de Twitter junto a varios emoticonos de corazones.

Embed Una pequeña pausa en mi día para cantar una canción de amor! / A little pause in my day to sing a love song! Shak Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 6 de Oct de 2017 a la(s) 7:06 PDT

(Vanityfair)