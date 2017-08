La sorpresiva confesión de Mirtha: "Raúl Alfonsín me contó que había estado enamorado de mí"

Mirtha Legrand sorprendió a sus invitados al revelar que el ex presidente Raúl Alfonsín le confesó que estuvo enamorado de ella. sorprendió a sus invitados al revelar que el ex presidentele confesó que estuvo enamorado de ella.





"Alfonsín me contó que estaba enamorado de mí. Él me admiraba desde los "Martes orquídeas", uno de los clásicos del cine nacional que la diva de los almuerzos protagonizó en 1941.





Ante la pregunta de Brancatelli, sobre si "pasó algo", Mirtha frenó al panelista sin contemplaciones: "Está de más la pregunta". Al tiempo que describió al ex Presidente como un hombre encantador, fascinante y seductor.





La Chiqui contó también cómo fue el momento en el que la sacaron del aire durante el gobierno de Alfonsín . "Vinieron y me dijeron que el pueblo no comía, que estaba mal alimentado y que yo hacía un programa frívolo, demasiado elegante y paquete. Yo les dije que no era mi tarea darle de comer a la gente. Estuve ausente mucho tiempo", recordó.