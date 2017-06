La respuesta de Verónica Ojeda a Dalma Maradona y su enojo con Carlos Monti

El lunes por la tarde, en el ciclo de Pamela David (América), se vio, en vivo, la tirria que existe por parte de Verónica Ojeda hacia Claudia Villafañe.

Mientras la primera estaba dialogando en un móvil del programa, Claudia salió vía telefónica para arremeter contra la mamá de Dieguito Fernando. Pero Ojeda, abandonó el móvil.

"No debe tener ganas de cruzarse", disparó Claudia en relación a la huida de Ojeda. "No salgo de mi asombró de todo lo que escucho. Estamos dejando mal parado a Diego porque cada uno dice una cosa distinta", dijo Luego. "Hasta hace poco Gianinna hablaba con ella para ver a su hermano", reveló después.

Y agregó: "Quizás se está hablando de esto para tapar algunas causas judiciales que comprobaron que yo no mentía".

Lo cierto es que, tras lo sucedido al aire, Verónica habló con PrimiciasYa.com y manifestó su enojo con Monti, quien ayer se hizo cargo de la conducción del programa de Pamela: "Carlos me llama el domingo a la noche cuando terminé el programa de Polino y me dijo que estuvieron mal los de la producción del programa de Marcelo en cruzarme con Claudia y me dijo que él no me haría eso, que si salía en un móvil no me iba a cruzar con ella. Habíamos pautado para que yo hable y explique todo, y creyendo en su palabra acepté. Pero me hace lo mismo que me hicieron en lo de Polino. Si Monti me da su palabra prometiéndome que no me iba a cruzar con Claudia y después hacen otra cosa, lo siento como una falta de respeto. Yo me levanté y me fui dejando que hable mi abogado", indicó.

Luego, Dalma Maradona salió a castigarla con todo en Twitter. La hija de Diego no anduvo con vueltas y defendió con uñas y dientes a su mamá. "Gracias Dios por darme una madre que me tuvo SOLO POR AMOR y que no cartonea móviles de televisión hablando de nadie!", lanzó.

Embed Yo te contesto a vos en la cara o nada Veronica Ojeda! Aprovecha a seguir diciendo mentiras total no te voy a contestar! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 5 de junio de 2017

Embed Y ahora VERONICA OJEDA manda audios diciendo que me va a ver a mi en la justicia cuando tiene un juicio con mi mamá Y JAMÁS SE PRESENTÓ! — Dalma Maradona (@dalmaradona) 5 de junio de 2017





"Con respecto a Dalma, lo único que voy a decir que si es necesario lo voy a llevar a la Justicia. La verdad es que yo no tengo nada que ver con la hermana de mi hijo y la respeto a ella como a Gianinna, Junior y Jana. No me voy a meter con los hermanos de mi hijo. Respeto a mi hijo por sobre todas las cosas. Con Claudia estamos en juicio y lo que hice ayer fue aclarar lo que Dalma dijo en una nota de que su mamá me había ganado un juicio y yo únicamente ayer aclaré que no me había ganado ningún juicio, al contrario los abogados de Claudia perdieron dos etapas, una de la falsificación de firma de ella y otra que dijeron que fui rebelde y no me presenté pero no fue así, lo cierto es que el juicio sigue y en ningún momento me ganó. El que se enoje que se enoje. Yo soy la madre de Dieguito Fernando, la ex mujer de su papá y si antes no me cruzaba con Claudia por qué lo voy hacer ahora. Respeto que sea la madre de la hermana de mi hijo, pero nada más. No me voy a cruzar con Claudia por respeto a mi hijo, y Dalma ya tiene 30 años y se puede defender sola", finalizó Vero en diálogo con este portal.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

