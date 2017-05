La respuesta del entorno de Ulises Bueno ante las declaraciones de Melisa Ferraris

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Melisa Ferraris habló por primera vez en público desde que su marido, Ulises Bueno , apuntó contra ella por el robo millonario que sufrieron en su casa el pasado domingo 19 de febrero a la madrugada.

La mujer pasó por el piso " Intrusos " y apuntó contra el entorno cercano del cantante cuartetero.

"Al entorno no le conviene que yo esté a su lado, les conviene tenerlo en una nube", dijo.

Y contó que durante la noche en la que ocurrió el robo, Ulises rompió de un golpe la puerta de la casa por los nervios y cuando llegaron los policías y la fiscal notaron que no estaba en sí.

"Cuando yo pregunté si estaba drogado los policías y la fiscal dijeron que él no estaba bien", explicó Ferraris.





PrimiciasYa.com se contactó con el representante del cantante, Marcos Farías, quien se refirió a estas palabras de la ex del cuartetero. (Ver nota)





"No sé la opinión de Ulises porque él se encuentra en General Pico, La Pampa. Por mi parte no voy a hablar de ella (Melisa). Ellos están en un proceso de separación, no están bien. Que te digan los protagonistas cómo se encuentran pero sí lo del robo influyó pero no quiero dar una opinión sobre esto", precisó.





Sobre el consumo de drogas que sostuvo Ferraris, el manager admitió: "Ulises en su momento confesó que había consumido drogas, que salio de so con tratamiento. Estaba yendo al psiquiatra, hizo un montón de esfuerzo para recuperarse. No sé reconocer si ha tomado o no, pero él ha hecho todos los esfuerzos por no tomar. Cuando nos pidió ayuda hace un montón de años hizo un tratamiento que le fue muy bien. Hablar de droga no le ha afectado a el en su carrera, la gente lo sigue apoyando".





"Dice una cosa muy global del entorno: la familia, amigos... Pero bueno, no me siento tocado por lo que haya dicho", finalizó.