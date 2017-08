La reconciliación en vivo de Mirtha Legrand y Luis Majul

Mirtha Legrand y Luis Majul fumaron la pipa de la paz este sábado en el programa de la diva. Luego del enfrentamiento que los tuvo como protagonista durante la última semana,fumaron la pipa de la paz este sábado en el programa de la diva.





Mirtha arrancó preguntando por qué el periodista no asistía a su programa, a lo que Luis respondió: "Yo hace mucho tiempo que acepto tus invitaciones, cenas, almuerzos, he estado muchas veces cuando vos estabas en Mar del Plata, tomaba mi auto e iba desde Cariló hasta Mar del Plata. Y una vez, como productor que soy, le dije a toda la producción, bueno, la próxima vez vamos a hacer lo que hicimos alguna vez que es que en reciprocidad de Mirtha Legrand, me va a atender unos minutitos".





Cuando se generó toda la polémica por los dichos de La Chiqui, el conductor de la Cornisa le contó a la diva de los almuerzos que decidió divertirse y fue allí cuando comentó en la previa de los Premios Fund TV que de volver a su mesa sería con su perra.





"A mí una periodista me dijo que te ibas a sentar a la mesa con el perro, y como me pareció una estupidez, dije que eras un estúpido. Me vi obligada a decir algo que no quería, pero me salió del alma", argumentó Mirtha, a lo que Majul bromeó: "Es lo mismo que me dice mi mujer todo el tiempo".





"Yo tengo muchos años, soy una persona grande, y entonces me divierto con estas cosas", comentó el periodista, a lo que Mirtha respondió: "Yo admiro tu perseverancia, porque él es un perro de caza, insiste e insiste. Bueno, ya está, somos amigos". Y así fue que la diva después de terminado su programa grabó una nota que se emitirá este domingo a las 20:30 en "La Cornisa" por comentó el periodista, a lo que Mirtha respondió:. Y así fue que la diva después de terminado su programa grabó una nota que se emitirá este domingo a las 20:30 en "La Cornisa" por América