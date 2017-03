La receta de Juana Repetto para perder 32 kilos a meses de ser mamá

La actriz reveló en una nota con revista Gente que llegó a pesar más de 100 kilos, y también contó la receta que la hizo bajar 32 kilos a tan solo seis meses del parto.





"Durante el embarazo me comí todo y engordé casi 35 kilos. En la semana 38, cuando el obstetra me dijo que pesaba 99 kilos, le pedí no pesarme más", confesó.





Agregó: "La lactancia me daba mucha necesidad de comer, porque estaba cansada, dormía mal y me levantaba a las 5 de la mañana para darle la teta. Al mes y medio había logrado bajar 15 kilos, porque Toribio no paraba de tomar la teta... ¡pero me faltaban casi veinte! Entonces empecé a entrenar y dejé de comer harinas y grasas. Yo, que no como carne de vaca ni de cerdo, las reemplazaba con pescado".





Para completar, subrayó que encontró su lugar en el medio como panelista, esta vez en "Cuestión de peso" y contó sobre el pedido especial que hizo a la producción: "Solicité un camarín para llevarme a Toribio, porque él pide comer cada hora y media, y porque me cuesta un montón separarme de él".









El 12 de agosto del año pasado,se convirtió en madre soltera al dar a luz a, su hijo que fue procreado gracias a la técnica de inseminación artificial.