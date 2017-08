La radio de Badia volvió a salir al aire: "Estudio Playa ya suena en toda la Costa Verde"

La semana pasada, se dijo que Estudio Playa, la radio que fundó el recordado conductor y locutor Juan Alberto Badia en Pinamar, estaba abandonada.

Por tal motivo, la sobrina del mítico animador escribió una emotiva carta al enterarse de esta situación. "No me angustia que 'Estudio Playa' no exista más. Eso me pasó hace 5 años cuando mi tío Beto dejó de agarrarme fuerte las manos cuando lo abrazaba de atrás mientras hacía el asado", señala parte del escrito que emitió Jazmín Badia.

La emisora fue fundada en el año 1992, junto a Carlos Beillard, Jorge Vivona y Marisa Badia. Este medio dialogó con Agustín Raimondo, quien trabajó siete años junto a Badia como operador y luego como director artístico; él se encargó de comunicar que la radio volvió a salir al aire.





"Estudio Playa volvió al aire durante la tarde del lunes, gracias al enorme esfuerzo del técnico de la radio, Miguel Hernández, quien se encargó de recuperar la base de datos de la PC de aire que se quemó cuando cortaron el servicio de luz", le contó a PrimiciasYa.com.

"De esta manera Estudio Playa, vuelve a sonar en toda la Costa Verde, de manera provisoria desde planta transmisora, hasta encontrar un nuevo lugar para poner el estudio. También en los próximos días recuperará su transmisión online y los programas que incluían contenido periodístico local, provincial y nacional. En cuanto a la programación del verano en los próximos meses habrá novedades", destacó.