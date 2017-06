La producción súper sexy de Griselda Siciliani para una revista

Griselda Siciliani se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Tras la separación de Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg, la morocha tuvo que volver salir a desmentir toda vinculación romántica entre ella y el actor, cosa que además, se encargó también de aclarar el galán.

"Me estoy separando porque tengo diez años de pareja, no por Griselda. Con Griselda ni estuve, ni estoy, ni voy a estar. Si me quieren seguir en los próximos meses, síganme, se van a dar cuenta solos", agregó luego, como molesto por un rumor que en estas horas volvió a cobrar fuerza.

Ahora, en medio del escándalo, Griselda se mostró súper diosa para la revista de Susana Giménez y publicó algunas imágenes a modo de adelanto en su cuenta de Instagram.

Mirá!