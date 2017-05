"Cuestión de peso" terminará su séptima temporada en la pantalla del Trece. Con menos de tres meses al aire (comenzó en 20 de febrero de 2017), el cicloterminará su séptima temporada en la pantalla del





Si bien nadie dio una confirmación oficial, Primiciasya.com pudo confirmar que el programa llegará a su fin el 5 de mayo de este año.





"Este es el show" (programa satélite de "ShowMatch") lo deja fuera de la grilla al ciclo que este año cuenta con la conducción de Fabián Doman. El regreso de(programa satélite de) lo deja fuera de la grilla al ciclo que este año cuenta con la conducción de





No se entiende abiertamente el por qué de la decisión ya que "Cuestión de peso 2017", si bien pierde con la competencia directa, Telefe, en ocasiones suele ganar la franja. No obstante, la grilla no alcanza para todos y alguien se tiene que quedar afuera.





Dr. Alberto Cormillot. De todos modos, los participantes que lógicamente no van a alcanzar su peso óptimo tendrán la opción de seguir el tratamiento en la clínica del





