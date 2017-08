La periodista que debuta en un infantil que es furor en el mundo

Jimena Grandinetti se subirá al escenario del teatro La Comedia a partir del 8 de julio para protagonizar la segunda temporada de "A la luna", el espectáculo infantil furor en todo el mundo, que es un éxito en España y Francia, y que se presentará próximamente en China.

"A la Luna" es un espectáculo original que combina teatro y cine de animación para dar forma a una mágica historia llena de ternura que llegará al corazón de chicos y grandes. Jimena Grandinetti se pone en la piel de Tara, la protagonista de esta historia que cuenta una pérdida superada por la fantasía y el poder transformador de éstas.

"Estoy feliz con este nuevo desafío, si bien hice muchas cosas en teatro under nunca me había tocado sumergirme en el universo de los más pequeños... Es una experiencia realmente muy placentera. Incluso la niña que alguna vez fui tiene mucho que ver con Tara y de algún modo, "A la luna", me hace conectar una vez más con mi infancia y con los sueños que tuve, tengo y tendré. Con transformar cada momento de la vida e ir haciendo realidad todo lo que uno se propone", señaló Jimena en diálogo con PrimiciasYa.com.





Durante la década del ´60, Tara pasa los veranos en una granja observando las estrellas y soñando con ser astronauta. Mientras el mundo está inmerso en la carrera espacial, ella vive fascinada con las historias que le cuenta su ingenioso abuelo hasta que la desaparición de éste la lleva a embarcarse en la misión más importante de su vida: salvar el destino de la luna con la ayuda de una peculiar bandada de gansos.

Tara es una niña que vive fascinada por las estrellas y la ciencia. Pero lo más divertido son los amigos que la ayudan en su aventura espacial: una bandada de gansos dispuestos a viajar al espacio exterior.

Esta producción "cine – teatral", es el resultado de la unión de profesionales del medio teatral y audiovisual en búsqueda de la combinación de ambos entornos artísticos, es el claro ejemplo de la afinidad de gente de la tradición teatral, con reconocidos técnicos y artistas del mundo audiovisual. Músicos, guionistas, realizadores, iluminadores, escenógrafos o video- creadores se reúnen para darle al teatro una nueva dimensión que pueda transportar al espectador más allá del escenario.

El espectáculo dirigido por Josse Muñoz, se podrá disfrutar los sábados y domingos a las 17.00 horas y en vacaciones de invierno, con localidades de 300 pesos en el teatro La Comedia.