La palabra de Pablo, de "DDS", tras la denuncia de Lucas: "Él es un cornudo"

"Despedida de Solteros", se reavivó la polémica. Pablo y Angie finalizaron su relación. Agustín y Kiara están viviendo una crisis y son la segunda pareja que a menos de un mes de terminado el reality, no siguen juntos. Luego de la ola de separaciones ense reavivó la polémica.finalizaron su relación.están viviendo una crisis y son la segunda pareja que a menos de un mes de terminado el reality, no siguen juntos.





En este caso, Lucas y Jenny en una entrevista con Noti Rey, realizaron picantes declaraciones. Además de hablar de su historia de amor, y de que tienen previsto casarse en noviembre, los finalistas de DDS analizaron a sus compañeros. Destacaron a Paula y Facundo, los ganadores, como grandes personas al igual que Anto y Lucho, y Alan con Karen, pero atendieron a Pablo y Angie.





"Había parejas falsas en el programa. Pablo y Angie eran falsos. El día que terminó el programa nos fuimos a MTV, de ahí al hotel, y al otro día Pablo nos confesó que era una pareja falsa, que no la conocía. Se lo confesó todo a Facu de que él estaba en la base de datos de ´Gran Hermano´", explicó Lucas.





Además se habló de quién los presentó: "El mono es el mejor amigo de Pablo, y le debía plata, entonces le presentó a Angie para que entre con él como un favor, porque no se conocían", sostuvo el rubio.





Jennifer agregó su visión de los hechos: "Igual todos nos dimos cuenta desde un principio que no eran novios. No lo hicieron bien, de última hubiesen dicho que estaban hace más tiempo, nadie se cree que te queres casar a los tres meses", destacó.





Lo cierto es que PrimiciasYa.com se contactó con Pablo, quien le respondió con dureza a Lucas: "Es un pobre pibe que no sabe qué hacer para llamar la atención. Diciendo que la producción metió parejas falsas busca armar un escándalo y obviamente me tiene que nombrar a mí para figurar. Nunca existió la charla que él dijo, yo no hablo por un simple rumor. Si me dejara llevar por los rumores yo podría decir que la novia es re pu... y que él es cornudo pero no se hace problema porque le gustan los hombres. Habla de la economía de mi amigo el mono, dice que él me la presentó y hasta se habló que el mono iba a entrar al programa. Una boludes atrás de otra. El mono está muy enojado con las cosas que dice "conchita". Cuando ingresamos a la casa llevábamos 6 meses de novios no 3 como dijeron en la nota. En fin me gustaría recalcar que Lucas me parece muy pelotudo", manifestó.