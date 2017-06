La palabra de Laura Miller: "No estoy ni acusada ni imputada de nada"

Este lunes, Laura Miller hizo su primera aparición televisiva y contó su verdad. En los últimos días se la vinculó con la causa por estafa que involucra a su todavía marido, el piloto Nicolás Traut.

La cantante pasó por el programa de Gerardo Rozín, "Morfi Todos a la Mesa" (Telefe) y fue la primera vez que pisa un estudio de televisión desde que estalló el escándalo.

Su objetivo era contar su verdad y despegarse de su ahora ex pareja, quien fue procesado por el delito de "fraude en perjuicio de la administración pública" tras supuestamente liderar una banda de hackers que estafó a la Municipalidad de 25 de Mayo en 3,6 millones de pesos.

"Desde hace 48 días cuando pasó todo, estoy en mi casa, acompañada por mi familia, por mis amigos, no salgo, me hacen las compras mis amigas que son lo más grande que tengo en la vida y estoy atravesando un momento que, como mujer, es muy difícil", señaló Miller.

"Es muy doloroso, como mujer me siento estafada en mis sentimientos, en todo. Creo que cualquier mujer que estuviese en mi lugar estaría igual, sigo con medicación, lograron hacerme engordar dos kilos, estoy tratando de normalizar, todas las funciones femeninas están mal", agregó.

Laura 2





Al ser consultada sobre cómo está su situación judicial, indicó: "No estoy ni acusada ni imputada de nada. Me enteré que el fiscal investigaba cuentas a mi nombre que no abrí, sólo tenía la que me hizo abrir Nicolás. Y si aparecen más cuentas me voy a presentar como querellante", explicó, "sería una estafa agravada por el vínculo".

Sobre el audio de "mandame la ubicación", comentó: "Yo estaba desesperada. A fines de noviembre nos enteramos por familiares y amigos de Las Flores que a un amigo le allanaron la casa y se dio a la fuga y fue todo como un escándalo. Ahí empezamos a alarmarnos todos". Yo me casé el 7 de diciembre por civil en Las Flores y a dos días de casarme por Iglesia el 17 nos enteramos que preguntaban por Nicolás, y me dijo "no...deben estar preguntando por todos los amigos", ahí la cabeza me explotó, pero me casé y al otro día volvió a juntarse con esta persona como si nada y ahí desaparecía, nunca sabía dónde estaba, cuándo volvía y yo no podía entender por qué estaba con alguien que estaba metido en una causa, yo necesitaba saber todo el tiempo y del otro lado había una profunda negación de todo. Y así fue durante tres meses, no se lo deseo a nadie lo que pasé. Hay mucha gente que se lo toma a risa".

Por último, sobre su ex pareja Romeo Turrín, a quien denunció por el tema de violencia de género, manifestó: "La causa que le gané a este señor es por acoso, nadie firma una probation si sabe que es inocente, firmó esto como recurso y tiene otra causa más por violación de perimetrales. Vamos a hacerle una querella por hablar de mi papá que no está, de mi mamá, barbaridades".

Embed