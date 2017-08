La palabra de Inés Estévez tras el entredicho al aire con Mirtha Legrand

En la noche del sábado ocurrió un llamativo cruce entre Mirtha Legrand e Inés Estévez. Cuando fue presentada, la actriz hizo la "V" con los dedos, y la conductora la preguntó: "¿Vos sos kirchnerista?".





"Yo hago siempre así, pero esto viene del rock, te lo pido por favor, Mirtha", respondió divertida Estévez y luego le respondió más seria: "Yo soy ética, la ética está por encima de la política".

Embed

El cruce rebotó en las redes sociales y en los medios nacionales. Este portal pudo dialogar con la artista sobre el momento que le tocó vivir.





"No pasó más que lo que dejé en claro en las redes sociales. Miren mi Twitter y citen lo que dije ahí", dijo al comienzo Inés. Este fue su mensaje:

Embed Hola a todos. ¿Por qué si NO soy macrista TENGO que ser k y viceversa? Soy librepensadora y tolerante. Bánquense la singularidad. — Ines Estevez (@IneEstevez) 23 de julio de 2017

Luego cerró: "Prefiero no darle más trascendencia al asunto. Traten de no deformar algo que no fue grave en absoluto".