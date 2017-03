Este domingo, la policía detuvo a Federico de Nihilo a bordo de la camioneta de Lizy Tagliani con varios elementos de valor de la actriz.





En su declaración al salir de la Comisaría, publicada por Ángel de Brito, negó haberle robado dinero a Lizy y que el escándalo tenga relación con drogas, aunque se negó a hablar del estar travestido con la ropa de la humorista.

"No pasó nada. Ya hablé con Lizy, está todo bien. No tengo porque explicar nada, le expliqué a la Justicia. La plata era mía, para eso trabajo. No tiene nada que ver con drogas", manifestó.