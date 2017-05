La palabra de Alejandro Fantino en el día de San Expedito

Es un santo reconocido por los fieles católicos aunque no aparece en la liturgia católica. Su acta de canonización no ha sido revisada por la Iglesia Católica, y su fiesta del 19 de abril no se celebra ampliamente. No aparece en el actual calendario litúrgico ya que nada se sabe de su vida.





Si bien la festividad no se realiza a nivel mundial, en Argentina hay muchos creyentes en este santo, entre ellos el reconocido conductor Alejandro Fantino.





PrimiciasYa.com tuvo la oportunidad de dialogar con el animador de América y Radio La Red AM910, que nos dijo: "Esto para mí es lo que representa para cualquier persona, el santo de las causas urgentes... Es un santo que le pedís y cumple, es un santo que tiene una parte muy humana porque fue un soldado romano. Un santo en el que me he apoyado y le he pedido todo el tiempo que me ayude y proteja profesionalmente. Mi trabajo es gran parte de mi vida y yo siento que San Expedito me ha ayudado a poder continuar compitiendo en esta gran liga. También le he pedido cosas mías personales que me las ha cumplido".





Y agregó: "Es un santo al que conocí por casualidad allá en el 2007, pero creo que el propio santo hizo que yo lo encontrara porque la vida que cada uno tiene ligada a San Expedito va con esto, con que cada uno lo encuentre de una manera diferente. Yo lo encontré en un momento de vida donde necesitaba algunas cosas, se las pedí y sentí que me las cumplió. Siempre que lo necesité estuvo y por eso me acompaña siempre en Animales Sueltos. Me pone muy feliz que la gente lo vaya descubriendo día a día y que se genere esto con él en Argentina. Yo me siento protegido por este santito, es mi compañero".