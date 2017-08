La novia de Huevo Müller insultó ferozmente a Ángel De Brito: "Sos un enano de mier..."

Huevo Müller y Roxana Cravero fueron eliminados en el Bailando y la novia del actor no logró contener su furia contra Ángel de Brito. Lo cierto es que el periodista, con su estilo ácido como juez del certamen, llegó a herir las susceptibilidades de la bailarina, que defendió a su pareja de algunos comentarios del también conductor de de Los Ángeles de la Mañana.

"Ale es un actor hecho y derecho, con 20 años de trayectoria, y que tenga que aguantar que un enano misógino como Ángel de Brito le diga cosas...", le dijo al cronista de Este es el Show luego de que el binomio quedara fuera del certamen.

"Es una persona que vive haciendo líos y por eso es conocido, como Yanina Latorre y Nancy Pazos. Son personas que no tienen escrúpulos y no les importa pisar cabezas y lastimar", agregó Roxana.

En un momento, Huevo Müller intentó frenar la verborragia de su novia, pero no hubo caso: "No, ahora es el momento. Antes teníamos miedo de decir las cosas por miedo a que se la agarren con nosotros. Ahora decí la verdad, Ángel de Brito sos un enano de mierda", disparó la cordobesa. "No, no digas eso. ¿Estás loca?", se enojó el actor.

"Quiero decirle a la gente que nunca dejen que alguien les diga que no pueden hacer algo. Si Pampita con un 1,60 metro fue modelo de pasarela, cualquiera puede hacer lo que quiera. Y a Ángel quiero decir que la mala leche siempre vuelve", continuó ella, ya sin freno. ¡terrible!

