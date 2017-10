La noche que Jey Mammon emocionó a todos con una coreo libre sobre la diversidad sexual

Jey Mammon salió a la pista junto a Laura Oliva para hacer una coreografía basada en la defensa de la diversidad sexual.

"Ojalá esto sea una semilla para que toda la gente pueda vivir su vida libremente", comentó antes de la coreo. Luego, De Brito (7) dio el visto bueno: "Toda la coreo tuvo sentido. Hubo baile, acrobacia y mucho vestuario. A mí me gustó mucho, salió lindo".

Pampita (voto secreto) opinó: "Me encantó el despliegue. Me faltó un poco de fuerza en Jey a la hora de bailar, pero me emocionó mucho".

Moria (10) felicitó a Jey: "Me encanta que tengas un real sentimiento sobre la diversidad. La mayoría de la gente vive desdichada porque no sale de sus propios prejuicios. Se notó tu sentimiento y tu emoción".

En tanto, Polino (8) completó un gran puntaje: "Fue una grata sorpresa, aunque en el baile los traicionó un poco la emoción".

Para el inicio de su performance Jey leyó algunas noticias de actos de homofobia de los últimos días en el nuestro país y en el mundo. "30 segundos de noticias recientes internacionales de homofobia. La semana pasada golpearon y detuvieron a una mujer en el ingreso de la estación Constitución por estar besándose con su esposa. Ex integrante de N'Sync no pudo donar sangre en ayuda a las víctimas al tiroteo de Las Vegas por ser homosexual. Por un decreto del Arzobispo de La Plata se prohíbe hablar de matrimonio igualitario en sus escuelas...", expresó.