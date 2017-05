La mujer de Ulises Bueno: "Le rogué que deje de drogarse"

Ulises Bueno, apuntó contra ella por el robo millonario que sufrieron en su casa el pasado domingo 19 de febrero a la madrugada. Melisa Ferraris habló por primera vez en público desde que su marido,, apuntó contra ella por el robo millonario que sufrieron en su casa el pasado domingo 19 de febrero a la madrugada.





Este miércoles, la mujer pasó por Intrusos y prendió el ventilador al apuntar contra el entorno que, según ella, no le hace bien a su ex pareja.





La mujer empezó diciendo que Ulises tenía problema con el alcohol y las drogas y que ella era quien le insistía para que estuviera sano y alejado de ese ambiente. Según Ferraris, eso no le convenía al entorno del cuartetero.





"Al entorno no le conviene que yo esté a su lado, les conviene tenerlo en una nube", dijo.





Según contó la mujer, durante la noche en la que ocurrió el robo, Ulises Bueno rompió de un golpe la puerta de la casa por los nervios y cuando llegaron los policías y la fiscal notaron que no estaba en sí. "Cuando yo pregunté si estaba drogado los policías y la fiscal dijeron que él no estaba bien", explicó Ferraris.





Por el momento Ferraris y Bueno se encuentran separados y él la acusó en los medios de tener que ver con el robo.





"Me gustaría tomar un café y preguntarle ´porque me desconociste´", dijo y luego siguió "no veo las horas de cruzármelo y que me explique qué pasó".

