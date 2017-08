La mujer que llevaba en su vientre al hijo de Flavio Mendoza perdió su embarazo

Malas noticias para Flavio Mendoza, quien días atrás, se enteró que bien consiguió a una mujer para que lleve en su vientre a su primer hijo, la primera transferencia de embrión no funcionó y no continuó en un embarazo.

El actor y productor de teatro, que buscaba ser papá a través del alquiler de vientre, reveló en Intrusos el triste momento que vivió semanas atrás al enterarse que, en un principio, no le había resultado el método de Luciana Salazar, aunque volverá a intentarle en dos meses.

Esta tarde, en Intrusos, Flavio habló al respecto: "Soy bastante bocón, yo tendría que haberme callado un poco más la boca, porque se le hizo la primera transferencia y fue fallida. Me agarró un bajón, estuve como para atrás y mi hermana me decía 'pero Flavio, son cosas que pasan. Hay mujeres que a veces no pueden quedar embarazadas por un montón de tiempo', pero yo no lo tenía de esa forma", arrancó a contar.

Y continuó: "Yo ya lo hablaba tanto, veo a mi hermana que va a tener un bebé... como que no evaluaba eso. Para mí se hacía la transferencia y ya está, ya era papá. Y ahora me agarra esa angustia, tengo un cagazo terrible de hacer otra transferencia y que no prenda. Triste no estoy, que sea lo que Dios quiera", concluyó.

