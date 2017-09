La Mole Moli va a audiencia con Tinelli: "Es por calumnias e injurias, quiero que limpien mi nombre"

"Bailando 2017", durante el mes de mayo, Marcelo Tinelli sorprendió con un tuit para la Mole Moli, bajándolo del certamen de baile al que ya estaba confirmado el exboxeador. A inicios del, durante el mes de mayo,sorprendió con un tuit para labajándolo del certamen de baile al que ya estaba confirmado el exboxeador.





"Con la mejor intención creí entender que Moli había reflexionado acerca de esta cuestión tan delicada —en relación a su apoyo a las carreras de galgos—, y que el ámbito del programa serviría para demostrarlo y enviar un mensaje positivo. Sin embargo, sus recientes declaraciones demuestran lo contrario", escribió, entre otras cosas, el popular animador.

Esto causó un revuelo mediático e indignación en Moli, que llevó a la Justicia al hombre de Bolívar. Mañana se encontrarán a las 10hs en Tribunales. PrimiciasYa pudo dialogar con Fabio sobre el tema.





"Es la primera audiencia en Tribunales, en este momento estoy viajando para Buenos Aires. Mañana a las 10 estoy ahí. Mandé carta documento pero ninguno se retractó. Más que nada fue por el tema de los galgos. Me trataron de asesino y golpeador", dijo el ganador del "Bailando 2010".





Agregó: "Tinelli tiene que asistir, esto es personal. Vamos a charlar todo lo que tengamos que hacer, quiero limpiar mi nombre. Vos sabés lo que genera Tinelli por Twitter. Si dice algo, genera mucho. Los panelistas de algunos programas me trataron de maltratador".





Y cerró: "Hay gente que consume eso y si no me creyeron, voy a tratar de demostrar mi inocencia. Quiero limpiar mi nombre. Perdí muchos laburos por este tema. Quiero que se retracten personal y públicamente. No me interesa la indemnización económica".





Por el lado de Tinelli, fuentes cercanas al conductor declararon: "Se pidió la suspensión de la audiencia por cuestiones técnicas procesales, por algo que estaba mal planteado". ¿Qué pasará?