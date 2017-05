La Mole Moli tras ser convocado para el Bailando: "Me sorprendió que me llamaran"

Pese a las tremendas declaraciones que Fabio La Mole Moli tuvo hacia Marcelo Tinelli, el cordobés regresa al "Bailando".

Cabe recordar que el conductor lo bajó del "Bailando 2015" tras hacerse público que el cordobés criaba perros de carrera.

"Vos te pensás que el Chato, Hoppe y Tinelli se van a fijar de mí de vuelta. Ellos no se fijaran nunca más en mí porque yo me puse a discutir mucho con ellos cuando fue el tema de los perros. Te juro por Dios que me molestó tanto todo lo que pasó en ese momento. Yo a lo largo de mi carrera siempre he blanqueado todo y he sido un tipo totalmente transparente y tenía el amor de todo un país, y con todo esto que no fue cierto mi vida cambio... No entiendo por qué mierda hicieron esto, a mí me dolió mucho", declaraba la Mole la semana pasada en PrimiciasYa.com.

"Yo necesito estar cara a cara con Tinelli para decirle todas las cosas que pienso, sabemos lo que él genera y el poder que tiene. Yo no me fijo en que es un número uno, yo me fijo en por qué me hizo eso, nada más", indicaba.

Lo cierto es que en las últimas horas, se supo que La Mole recibió el llamado que tanto esperaba y volverá a estar en el programa de Marcelo.

"Me sorprendió que me llamaran. El sábado hablé con el Chato y está todo bien. No se habló nada de lo que pasó en su momento, eso lo tengo que hablar con Marcelo. Ya llegará el día. Pero estoy muy contento por la convocatoria. Aún no sé quién será mi pareja de baile pero todo se va a definir en estos días", señaló Fabio en diálogo con este portal.

Habrá que esperar hasta el próximopara saber qué se dirán cuando vuelvan a estar cara a cara.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino