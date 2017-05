La Mole Moli: "Necesito estar cara a cara con Tinelli para decirle todas las cosas que pienso"

Fabio La Mole Moli siempre fue un gran defensor de las carreras de galgos. En 2015, el ex boxeador fue convocado para participar en el Bailando junto a Coki Ramirez, luego de haber ganado el certamen en 2010.

Pero Fabio quedó fuera de la competencia por su vínculo con el mundo de las carreras de galgos. En ese momento, trascendió que Candelaria Tinelli, defensora de los animales, le había pedido a su padre que no estuviera en el programa.

Lo cierto es que durante el último fin de semana, La Mole se presentó en un programa en un programa de televisión de Córdoba junto a Tamara Gala y se habló de la posibilidad de que vuelva al exitoso certamen junto a la bella morocha.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Fabio aclaró: "Estamos trabajando en un programa de televisión con Tamara Gala y de pronto pusieron una cumbia y nos pusimos a bailar, y el conductor dijo "que linda dupla sería la de ustedes para ir al Bailando"... Pero eso es imposible y no le quiero bajar el ánimo a Tamara porque ella quiere ir conmigo ahora al programa de Tinelli. Eso no se va a dar nunca".

Tamara Gala





Y arrojó: "Vos te pensás que el Chato, Hoppe y Tinelli se van a fijar de mí de vuelta. Ellos no se fijaran nunca más en mí porque yo me puse a discutir mucho con ellos cuando fue el tema de los perros. Te juro por Dios que me molestó tanto todo lo que pasó en ese momento. Yo a lo largo de mi carrera siempre he blanqueado todo y he sido un tipo totalmente transparente y tenía el amor de todo un país, y con todo esto que no fue cierto mi vida cambio... No entiendo por qué mierda hicieron esto, a mí me dolió mucho".

"Si llego a estar en el Bailando, te lo puedo garantizar, 14 millones de galgueros que van a votar a favor mío y mucha otra gente también va a votar a mi favor", remarcó.

Luego, apuntó contra Marcelo y su equipo de producción: "Yo necesito estar cara a cara con Tinelli para decirle todas las cosas que pienso, sabemos lo que él genera y el poder que tiene. Yo no me fijo en que es un número uno, yo me fijo en por qué me hizo eso, nada más".

"Estoy muy caliente con él y con sus productores. Los llamé miles de veces y nunca más me atendieron. Sobre todo el Chato, el tipo me mintió. No puedo dar más detalles y necesito sentarme con Tinelli y ellos para aclarar todo. Igual yo duermo tranquilo y si llego a volver al Bailando, la rompo de nuevo. Estoy convencido de eso. Pero antes tengo que estar con Tinelli y eso será muy fuerte, el primer encuentro. Pero nunca va a dar la cara Marcelo", finalizó.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino