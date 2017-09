La Mole Moli: "Mi nieto está estable, pero en un momento pensé que lo perdíamos"

Momentos difíciles son los que por estos momentos se encuentran viviendo Fabio La Mole Moli y su familia, luego de que el nieto del exboxeador, de tan sólo once meses de edad, Benjamín, se fracturara el cráneo tras caerse de la cama.

Según los médicos que lo atendieron, el pequeño se encuentra internado en el Hospital de Niños, en Córdoba, y permanece "estable hemodinámicamente, en terapia intensiva, con una fractura a nivel occipital".

Este medio pudo contactarse con el exdeportista, que describió un poco más este drama que se vivió: "El chico se cayó de la cama y quedó inconsciente, lo llevamos al hospital de Villa del Rosario, del pueblo. Estuvo muy complicado el tema, yo pude entrar un ratito, pensé que lo perdíamos".



"Soy muy creyente en Dios y la Virgen, todos hicimos fuerza. Lo pudieron normalizar y lo llevamos a Córdoba. Hoy en día está en el Hospital de Niños de Córdoba, que es muy lindo, está en terapia. Ayer el médico nos llamó y nos dijo que está bien. Tiene una fisura de entre 8 y 10 cm en el cráneo", dijo la Mole.





Para cerrar, Moli subrayó: "Hasta ahora, nos dijo que neurológicamente no tiene nada. Hay que ponerle antiinflamatorio. Me dijo que lo tienen que dormir entre 24 y 48 horas. No lo voy a ver porque no dejan entrar a nadie salvo que sea el padre o la madre. Estamos esperando el segundo parte médico que saldrá en un rato".