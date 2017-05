La Mole Moli: "Estas cosas no me desmoralizan, van a tener que pedirme disculpas"

Marcelo Tinelli. Así estaba Fabio "la Mole" Moli a horas de ser bajado del Furioso, dolido y con toneladas de bronca para conAsí estabaa horas de ser bajado del Bailando 2017 por apoyar las carreras de galgos. Con la desilusión a flor de piel, le abrió las puertas de su casa al móvil de Telenoche en canal 12 de Córdoba.

Lo primero que aclaró el campeón del 2010 es que veía venir la decisión. "Esta mañana arranqué a entrenar, nos mandaron las indicaciones para viajar el lunes, el hotel reservado, todo listo estaba, pero les dije que no se hagan ilusiones", repasó.





PrimiciasYa se comunicó este viernes con el exboxeador para que amplíe sus sensaciones luego de este hecho del que habla todo el ambiente artístico.





"Hablo de Tinelli, la producción y los panelistas que me defenestraron, me tildaron de asesino. Pasó igual que en 2015: ni Hoppe ni el Chato me atienden el teléfono, ellos son así".

"Si tenia pensado echarme, cómo no me lo preguntó antes. Me lo hubieran dicho antes. La única forma que podía estar era si decía que estaba a favor de la Justicia en un audio. Le dije que ni en pedo al Chato. Me quiso convencer, le dije que no. Al rato me llama de nuevo, pidiendo un audio. Se lo mandé, dándole la razon para ver si podía estar cara a cara con Tinelli", agregó la Mole, indignado con esta situación.

"Tinelli tuvo miedo, él lo sabe. Iba a quedar muy mal parado. Sabía que yo le iba a decir las cosas. No le tengo miedo a Tinelli. Voy con la verdad y con la Justicia".

Para cerrar, el exdeportista afirmó: "No me molestó el comunicado de su Twitter. La frase de la apología fue muy dura. Él me echó del programa, pero yo le gané la batalla".













