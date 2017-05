La modelo de Playboy Cinthia Lieve denuncia a La Tota Santillán: "Nos maltrató y pensé que me pegaba"

Playboy, Cinthia Lieve. La morocha, además de trabajar para la marca del conejitos, es vedette y personal trainer. Se hizo popular en la farándula por el efímero encuentro que mantuvo hace unos meses con El audio es fuerte. La que habla es la modelo. La morocha, además de trabajar para la marca del conejitos, es vedette y personal trainer. Se hizo popular en la farándula por el efímero encuentro que mantuvo hace unos meses con Santiago Bal





Playboy que se realizó el pasado fin de semana en un boliche de Mar del Plata. Según cuenta en su relato, el propio conductor del evento, La Tota Santillán, fue el encargado de la producción.

Ayer por la tarde, cuando regresaba a Buenos Aires en micro, Cinthia habló con Primiciasya.com y contó lo que ella vivió en ese lugar y junto a La Tota.



"Fue una noche terrible, estoy muy angustiada, muy mal, con maltratos, gritos, pensé que me iba a pegar... como yo le decía lo contrario a lo que él me decía me quería bajar de la camioneta en pleno Mar del Plata. Decía que él había pagado por otras cosas y nos quería hacer trabajos que no eran los acordados", contó.

Y agregó: "La pasé muy feo. Después fuimos al hotel y lo tuve que esperar hasta la 7 de la mañana. Volvimos a las 5 y no me dijo cómo nos íbamos a volver. Lo acordado era que volvíamos con la camioneta que fuimos. No nos dijeron nada. Nos dejó re varadas. No le importó que yo tenga que volver porque tenía que trabajar a la noche, siguió gritoneando".

Pero la historia no termina ahí: Cinthia asegura que Santillán no cumplió con lo pautado y que la dejó varada en Mar del Plata. "Decía que iba a denunciar a la marca Playboy. Amenazando toda la noche. No nos quería pagar. Le dije que no nos cambiábamos si no nos pagaba. Cuando llegó al hora de pagar nos hizo firmar algo que no queríamos", afirmó.



"Nos puso que el segundo evento no se hizo porque nosotras habíamos llegado tarde. Es mentira. Estaba sacado. Se peleó con todos los compañeros de laburo. El boliche no tenía más de 30 personas y él decía que le habían robado 18 lucas", sumó al relato.





"Justo me olivdé el documento. Suerte que consiguí un sólo micro que venía para Buenos Aires. Nos dejó en banda. Nadie sabía nada. Una locura lo que viví, la pasé muy mal", finalizó.





Según pudo averiguar este portal, la modelo analiza por estas horas y con su abogado si demanda a La Tota por maltrato e incumplimiento.





Acá el audio de su relato: