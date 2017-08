La modelo Antonella Macchi aclara: "No conozco a Eduardo Celasco, no lo vi jamás en mi vida"

Hace casi dos meses, Vito Rodríguez, popularmente conocida como la "melliza petardo", y Eduardo Celasco se separaron. La noticia la dio a conocer la revista Gente a mediados de junio, que citó a fuentes cercanas a la joven.

"Estamos separados desde hace un mes. Durante diez años nos amamos mucho y soportamos muchas presiones. No me dejaban tener una relación con sus hijos, Manuel y Lucía. Por eso ahora algunas personas estarán contentas, porque se salieron con la suya", habría confesado Vito a sus amigos, según la revista.

Un allegado a la marplatense le confesó: "Se amaron mucho, pero la relación no daba para más. No tenían proyectos en común y en el último tiempo se llevaban muy mal".

Lo cierto es que en las últimas horas, se dijo que Celasco, quien también fue pareja de la hija de Susana Giménez, Mercedes Sarrabayrouse, estaría comenzando un nueva relación amorosa con la bella modelo Antonella Macchi, que forma parte del staff de la agencia Multitalent.

La rubia fue novia de un arquero de Tigre, Javi García, pero ahora está sola. Y en la noche del lunes, Celasco habría pasado por el gimnasio donde ella entrena y se habrían ido a cenar juntos por Las Cañitas.

PrimiciasYa.com se comunicó con Macchi, quien desmintió rotundamente la información: "No conozco a Eduardo Celasco, no lo vi jamás en mi vida. No tengo idea de quién es".

"Yo anoche estuve trabajando, no fui al gimnasio, y terminé tarde. Estoy en el programa de Pico Mónaco, 'Con amigos así´, que se hace por el canal KZO. Desmiento totalmente todo lo que se dijo", remarcó Antonella.

