¡La mataron!: "Sol Pérez tiene culo, pero no tiene ángel"

La tirria entre ambas mujeres no es reciente. Meses atrás, discutieron en vivo en un ciclo televisivo y, desde ese momento, no se soportan. ¿Ya adivinaste? Nos referimos a Mimi y Sol Pérez.

Entrevistada por Ulises Jaitt para El Show del Espectáculo, la novia de El Tirri, destrozó a la pulposa blonda, cuando el animador le preguntó por ella.

"Es la nada misma. Yo tuve un cruce con ella. Y ya lo resolvimos. Hay participantes que pensé que iban a explotar, pero no. Ella no sabe jugar, es un "moplo". El Bailando no le da mucho rebote. Tiene que hacer algo para sacarle provecho", disparó la morocha.

Más tarde, cuando el conductor le preguntó con qué mujer tendría un romance si fuera hombre y, al sugerirle a Sol, Mimi disparó sin filtro: "No, no me gusta para nada. Sol tiene culo, pero no tiene ángel".

¿Le contestará Sol Pérez a Mimi?

